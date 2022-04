Izrael, którego rezerwy walutowe tradycyjnie składały się z dolarów, euro i funtów brytyjskich, doda cztery nowe waluty do swojego skarbca, w tym chińskiego juana (RMB – renminbi).

Izrael po raz pierwszy w historii dodał cztery nowe waluty, w tym chińskiego juana (RMB), do swoich zasobów w banku centralnym – donosi Bloomberg .

Izraelski Bank Centralny zmniejszy również udziały w dolarach amerykańskich (USD) i euro, aby zdywersyfikować swoje rezerwy walutowe.

Rezerwy walutowe Izraela, które w zeszłym roku po raz pierwszy przekroczyły 200 miliardów dolarów, tradycyjnie składały się z zasobów w dolarach, euro i funtach brytyjskich (GBP).

Izrael włączy teraz do swoich rezerw walutowych dolary kanadyjskie i australijskie, a także japońskiego jena i chińskiego renminbi.

Bank centralny Izraela, który jeszcze w 2020 r. trzymał 67.4% swoich walut obcych w USD, 30.1% w euro i 2.5% w funtach brytyjskich, planuje teraz, aby funt brytyjski i japoński jen stanowiły po 5% rezerw. Chiński juan będzie stanowił 2% ich zasobów, podczas gdy waluty Kanady i Australii ​​po 3,5%.

Planowana jest redukcja zasobów w USD i euro, aby zrobić miejsce na nowe waluty.

Udział USD spadnie z 66,5% w 2021 r. do 61% – mniej więcej 8,3% – podczas gdy izraelskie udziały w euro zmniejszą się z 30,8% do 20% – co oznacza oszałamiający 35% spadek.

Źróło: bloomberg