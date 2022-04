Inflacja nie była i nie jest tylko polskim problemem. Inflacja to realny problem w wymiarze globalnym. I z tym wyzwaniem trzeba się zmierzyć – stwierdził premier Mateusz Morawiecki w podcaście opublikowanym w niedzielę w mediach społecznościowych.

Nie ta jednak wypowiedź wzbudziła największe – mówiąc delikatnie – kontrowersje. O tym bowiem, że galopadzie cen w Polsce winny jest m.in. Putin, słyszymy już od pewnego czasu. A argumentacja, że poważne kłopoty z inflacją pojawiły się u nas na długo przed wojną na Ukrainie, jest zagłuszana przez pisowski, propagandowy jazgot, który brzmi mniej więcej tak:

„Wojna wywróciła architekturę bezpieczeństwa i gospodarczą w Europie. Wszystkim, którzy twierdzą, że wojna nie ma nic do inflacji, zwracam uwagę, że przygotowania do wojny rozpoczęły się dużo wcześniej. Inflacja nie była i nie jest tylko polskim problemem, wszyscy poważni uczestnicy debaty publicznej wiedzą, że inflacja to realny problem w wymiarze globalnym. I z tym wyzwaniem trzeba się zmierzyć” – po raz, nie wiedzieć który, przekonywał Morawiecki.

I tym razem, do znanych już wcześniej „mądrości”, premier dołożył kolejne. Lekko szokujące:

„Inflacja nie jest problemem ekonomicznym, to jest problem społeczny, bo dotyczy zwykłych ludzi. I prawda jest taka, że każdy z nas ponosi różny koszt tej inflacji. Największy koszt ponoszą ludzie najbiedniejsi. To dosyć logiczne, tzw. koszyk inflacyjny, czyli to, na co wydajemy pieniądze w ciągu miesiąca, wygląda zupełnie inaczej w przypadku ludzi zarabiających kilkanaście tysięcy złotych lub więcej, a inaczej w przypadku rodziny 2+2, w której rodzice zarabiają na poziomie średniej krajowej lub poniżej” – stwierdził Morawiecki.

Tak najnowszą wersję propagandowego opisu „polskiej katastrofy inflacyjnej” skomentował Tomasz Sommer, redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” i nczas.com: