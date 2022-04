„Solidaryzujemy się z innymi stanami, które wysyłają na Ukrainę wojskowe transportery. Mamy nadzieję i modlimy się, aby ta decyzja wzmocniła ukraińskie siły w obronie ojczyzny” – powiedział gubernator reprezentujący Partię Republikańską.

„W Wirginii Zachodniej zawsze będziemy bronić tego, co słuszne, dlatego jesteśmy zjednoczeni z Ukrainą i pomagamy jej w każdy możliwy sposób – zwłaszcza że wciąż dowiadujemy się o nowych rosyjskich zbrodniach wojennych i innych okrucieństwach” – dodał Justice.

W ciągu minionych dwóch miesięcy gubernator Justice zaangażował się w przekazanie Kijowowi kamizelek kuloodpornych z niewykorzystanych zapasów, ogłosił zbiórkę pieniędzy w kwocie 5 mln dolarów na rzecz zbombardowanego przez rosyjskie wojska szpitala położniczego w Mariupolu, a także zakazał kupna i sprzedaży alkoholu z Rosji na terytorium Wirginii Zachodniej.

Gubernator Republikanin zapowiedział też zwiększenie produkcji węglowodorów. „Zasoby, których mamy pod dostatkiem w tym stanie – węgiel, ropa i gaz – są dokładnie tym, co uratuje świat. Nadszedł czas, by Wirginia Zachodnia stała się latarnią dla Ameryki i świata” – przekonywał.

