Janusz Korwin-Mikke, prezes partii KORWiN i jeden z liderów Konfederacji, przypomina, że za Adolfa Hitlera w Polsce „podatki były znacznie niższe (8%, nie było VAT itp.)”.

To temat, do którego Janusz Korwin-Mikke bardzo często wraca.

Niektórzy sądzą, że jeśli polityk przypomina, że Hitler zabierał Polakom w podatkach mniej od warszawskiego rządu, to chwali on Austriaka.

To oczywiście absurd, bo porównanie do dyktatora nazistowskich Niemiec ma pokazać, jak złe są władze w Warszawie, a nie jaki on był dobry.

Tym razem poseł Konfederacji napisał: – Hitler nawet podczas wojny nawet Polaków wyzyskiwał mniej, niż pp.Kaczyński i Tusk wyzyskują nas.

Dalej nestor polskiej prawicy przywołał cytat z Winstona Churchilla:

– Jak to był powiedział Churchill: „Polacy to naród najwspanialszy ze wspaniałych, ale rządzony przez najpodlejszych z podłych!”