Premier rządu warszawskiego Mateusz Morawiecki oficjalnie potwierdził, że Polska przekazała Ukrainie czołgi. Nie podał szczegółów – „ze względów bezpieczeństwa”.

Premier Morawiecki oświadczył, że strona polska przekazała Ukrainie czołgi. Potwierdził tym samym wcześniejsze słowa premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona. Brytyjski polityk już wcześniej ujawnił bowiem, że Ukraińcy dostali polskie czołgi.

– Polska przekazała czołgi na Ukrainę, ale ze względów bezpieczeństwa naszego oraz Ukraińców, nie ujawniamy na ten moment ilości przekazanego sprzętu – oświadczył w Polsat News szef rządu warszawskiego.

Dopytywany o szczegóły, zasłaniał się względami bezpieczeństwa. – Nie będę dzisiaj o tym mówił – stwierdził. – Przekażemy to w swoim czasie, ze względu na bezpieczeństwo naszych ukraińskich sąsiadów, przyjaciół – dodał.

KPO

W programie padło też pytanie o porozumienie z Komisją Europejską ws. środków z Krajowego Planu Odbudowy. Polska wciąż ich nie otrzymała. Zdaniem Morawieckiego, obie strony mają być coraz bliżej porozumienia. Premier rządu warszawskiego był pytany o to, kiedy pieniądze trafią do naszego biednego kraju.

– Mam nadzieję, że to się stanie całkiem wkrótce, w ciągu najbliższych kilku tygodni i w ślad za tym będzie przyjęta również legislacja. Jesteśmy blisko, coraz bliżej. Myślę że szybciej niż w czerwcu – twierdził.

– Ustawa (o Sądzie Najwyższym – przyp. red.) jest konsekwencją tego uzgodnienia. Jest bardzo blisko do tego uzgodnienia. Jeżeli ta ustawa przejdzie, to jak rozumiem, jeżeli będzie ona w kształcie przyjętym podobnie do zaproponowanego przez prezydenta, to Bruksela nie będzie tutaj miała jakichś poważnych zastrzeżeń – dodał.

Co więcej, szef rządu warszawskiego wyraził także nadzieję, że w sprawie kształtu tej ustawy PiS dogada się w końcu ze Zbigniewem Ziobrą. – Tak się dogadujemy od ponad 6 lat. Można tak powiedzieć, że to trochę szorstka przyjaźń – skwitował.

Źródło: Polsat News