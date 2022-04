„Artyleria IDF (Siły Obronne Izraela – PAP) atakuje obecnie cele w Libanie i ostrzeliwuje teren wystrzału w odwecie za rakietę wystrzeloną na terytorium Izraela” – poinformowało izraelskie wojsko.

Libańskie media powiązane z Hezbollahem również poinformowały o wystrzeleniu rakiety.

W Izraelu nie zabrzmiały syreny ostrzegające przed rakietami, a wojsko poinformowało, że poziom zagrożenia w tym rejonie pozostaje „w normie”.

Incydent ten ma miejsce w okresie zwiększonego napięcia spowodowanego starciami na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie i ponownym ostrzałem rakietowym ze Strefy Gazy w kierunku Izraela.

