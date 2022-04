Paweł Szefernaker, wiceszef MSWiA i pełnomocnik pisowskiego rządu ds. uchodźców, był gościem w „Sygnałach dnia” Polskiego Radia. Polityk mówił o tym, że od czwartku więcej Ukraińców wyjeżdża z Polski niż do niej wjeżdża.

– Do czwartku mieliśmy taką sytuację, że więcej osób od początku wojny, wjeżdżało z Ukrainy do Polski niż wyjeżdżało. Od czwartku do wczoraj, pierwszy raz pojawił się trend odwrotny, więcej osób wyjechało niż wjechało do Polski. To przede wszystkim efekt Świąt Wielkiej Nocy, które były w ten weekend w Ukrainie, ale także z prawa, które zostało wprowadzone w Ukrainie, związane z zakupem aut zza granicy. Widać wzmożony ruch, jeżeli chodzi o zakup aut – powiedział Paweł Szefernaker na antenie Polskiego Radia.

Warszawski polityk poruszył również kwestię powracania zagranicznych dyplomatów do Kijowa.

Przypomnijmy, że polski ambasador nigdy nie opuścił miasta.

– Myślę, że powrót ambasadorów państw zachodnich do Kijowa, wskazuje na to, że te państwa uznają, że tam jest już bezpieczniej. Przypomnę, że polski ambasador, był jedynym na świecie, który pozostał w Ukrainie i ani razu nie wyjechał z Kijowa. Był jedynym ambasadorem, który przez ten czas bombardowania Kijowa, pozostał i prowadził polską ambasadę w Kijowie – stwierdził Paweł Szefernaker.

Źródło: Polskie Radio