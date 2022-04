Rosja wezwała Stany Zjednoczone do zaprzestania wysyłania broni na Ukrainę, ostrzegając, że duże dostawy broni z Zachodu zaogniają konflikt i doprowadzą do kolejnych strat – poinformował ambasador Rosji w Waszyngtonie.

Po rosyjskiej agresji na Ukrainę, która rozpoczęła się pod koniec lutego, Stany Zjednoczone wykluczyły wysłanie swoich sił lub sił NATO, ale Waszyngton oraz państwa europejskie dostarczyli Ukrainie broń, m.in. drony, ciężką artylerię oraz pociski przeciwlotnicze i przeciwpancerne.

Rosyjski ambasador: To dolewanie oliwy do ognia

Anatolij Antonow, ambasador Rosji w Stanach Zjednoczonych, powiedział, że takie dostawy broni mają na celu osłabienie Rosji, ale eskalują konflikt na Ukrainie i podważają wysiłki zmierzające do osiągnięcia jakiegoś porozumienia pokojowego.

– To, co robią Amerykanie, to dolewanie oliwy do ognia – powiedział Antonow na antenie telewizji Rossiya 24. – Widzę w tym jedynie próbę podbicia stawki, zaostrzenia sytuacji, doprowadzenia do kolejnych strat – dodał.

Antonow, który od 2017 roku pełni funkcję ambasadora w USA, powiedział, że do Waszyngtonu została wysłana oficjalna nota dyplomatyczna wyrażająca obawy Rosji. Przekazał, że Rosja nie otrzymała żadnej odpowiedzi.

– Podkreślaliśmy niedopuszczalność sytuacji, w której Stany Zjednoczone dostarczają broń na Ukrainę i domagaliśmy się zaprzestania tej praktyki – powiedział Antonow. Jak donosi Reuters „wywiad był powtarzany w rosyjskiej telewizji państwowej przez cały poniedziałek”.

Blinken i Austin w Kijowie

Przypomnijmy, że w niedzielę, amerykański sekretarz Stanu Antony Blinken i Sekretarz Obrony Lloyd Austin, udali się na Ukrainę, gdzie spotkali się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Czytaj więcej: Ukryta przed mediami wizyta Blinkena i Austina w Kijowie. Ministrowie Bidena spotkali się z prezydentem Zełenskim

Źródło: Reuters/PAP/NCzas