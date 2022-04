Tomasz Sommer w mocnych słowach skomentował słowa Mateusza Morawieckiego o inflacji, a następnie wdał się w dyskusję z użytkownikami Twittera.

– Rosja doprowadziła do gwałtownego wzrostu inflacji – do takiego poziomu inflacji, który ma zdestabilizować życie gospodarcze w zachodniej Europie. Jest to walka pomiędzy systemami wolnej Europy a Rosją – stwierdził szef pisowskiego rządu podczas wizyty w Krakowie.

Tomasz Sommer skomentował słowa Mateusza Morawieckiego w swoich mediach społecznościowych.

– Nie żadna Rosja, tylko Pan, Panie premierze doprowadziłeś do takiej inflacji. Własnymi rączkami. Plusami, lockdownami, ładami i milionem innych bzdur. To nie Putinflacja tylko Morawinflacja. Albo, szerzej, Pisflacja – napisał redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!”.

Na komentarz Sommera odpowiedział jeden z internautów: – A wojna wywołana przez Putina nie ma wpływu na ceny? W Polsce, na świecie.

– Wojna ma śladowy wpływ na inflację. Przyczyną wzrostu cen energii są przede wszystkim ekodemolka, o której jakby wszyscy zapomnieli oraz „dywersyfikacja”, która sprowadza się do b. kosztownego przestawiania Polski na droższe paliwa – odpowiedział internaucie Tomasz Sommer.

I dalej: – Trzeba to powtarzać jasno i wprost. Mateusz Morawiecki to szkodnik gospodarczy, taki drugi Gierek. Doprowadził do tego, że polski system podatkowy jest najgorszy w Europie, a o najgorszy poziom inflacji, a konkretnie pisflacji, toczymy wojnę z… Putinem – stwierdził wolnościowy publicysta.