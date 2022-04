Rada nadzorcza Twittera jednogłośnie przyjęła ofertę Muska dotyczącą zakupu platformy społecznościowej za kwotę 44 miliardów dolarów – poinformowała spółka w poniedziałek.

„Wolność słowa jest podstawą funkcjonującej demokracji, a Twitter jest cyfrowym rynkiem miejskim, na którym dyskutuje się o sprawach istotnych dla przyszłości ludzkości″ – przekazał Musk w oświadczeniu. – „Chcę także uczynić Twittera lepszym niż kiedykolwiek, wzbogacając produkt o nowe funkcje, udostępniając algorytmy jako otwarte źródło, aby zwiększyć zaufanie, pokonując boty spamujące i uwierzytelniając wszystkich ludzi″.

„Twitter ma ogromny potencjał – nie mogę się doczekać współpracy z firmą i społecznością użytkowników, aby go uwolnić″ – podkreślił Musk.

„Mam nadzieję, że nawet moi najgorsi krytycy pozostaną na Twitterze, bo na tym polega wolność słowa” – napisał w poniedziałek na Twitterze Musk.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022