„Zgodnie z naszymi informacjami nieznani sprawcy ostrzelali z granatników sztab struktury, która zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa w regionie. Według wstępnych danych nie ma zabitych i rannych″ – głosi komunikat Biura ds. Reintegracji przy rządzie Mołdawii.

„Celem dzisiejszego incydentu jest stworzenie pretekstu do zaostrzenia sytuacji w sferze bezpieczeństwa w regionie naddniestrzańskim, niekontrolowanym przez władze konstytucyjne″ – oświadczyło biuro. Wezwało też do zachowania spokoju.

Służba Informacji i Bezpieczeństwa, główna instytucja wywiadowcza Mołdawii, poinformowała, że w poniedziałek zwołała nadzwyczajną naradę w związku z incydentem w Tyraspolu.

Explosions heard near near the building of the Ministry of State Security in Tiraspol #Transnistria, spent RPG-22s and RPG-27s, as well as a rocket-propelled grenade, are lying around. pic.twitter.com/HqHB9LlA8T

— Ninjamonkey 🇮🇳 (@Aryan_warlord) April 25, 2022