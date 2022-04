Jak podają lokalne media teren wokół obiektu został otoczony kordonem. Na razie nie ma informacji o rannych i ofiarach.

Deputowany Rady Najwyższej (organu ustawodawczego Naddniestrza) Andriej Safonow oświadczył: „Ostrzelanie budynku przez granatnik jest próbą siania paniki i strachu. Próby wywierania na nas presji były obserwowane już wcześniej”.

„Eksplozje słyszalne w pobliżu budynku Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego w Tyraspolu #Transnistria (Naddniestrze – przyp. red.), wokół leżące zużyte RPG-22 I RPG-27, a także granat rakietowy”, donosi użytkownik Twittera o nicku „Ninjamonkey”.

