Przemoc wobec chrześcijan w Indiach nie słabnie, wręcz przeciwnie. Od stycznia ekumeniczna organizacja United Christian Forum (UCF) z siedzibą w New Delhi zarejestrowała ponad sto aktów przemocy. Według raportu opublikowanego przez organizację i przekazanego przez Fides – organ informacyjny Papieskich Towarzystw Misyjnych Watykanu – w ciągu pierwszych 103 dni roku odnotowano co najmniej 127 epizodów przemocy.

UCF jest organizacją odpowiedzialną za monitorowanie przemocy wobec chrześcijan. Mówi o „systematyczej i starannie aranżowanej przemocy”, prowadzonej także za pomocą mediów społecznościowych, wykorzystywanych do szerzenia dezinformacji i podsycania nienawiści.

W 2021 r. zgłoszono 502 incydenty antychrześcijańskiej przemocy. Teraz Indie zbliżają się do podobnego poziomu. 127 incydenty to 82 przypadki masowej przemocy, której dopuszczały się tłumy hinduistów. Pobito m.in. 89 księży i proboszczów, duchowni stawali się też obiektami gróźb, jeśli nadal prowadzili modlitwy i liturgie.

Od początku roku zaatakowano 68 kościołów, 367 kobiet i 366 dzieci chrześcijańskich zostało rannych. W hinduskich sądach toczą się też 42 sprawy o zakwestionowanie konstytucyjnej ważności tzw. „ustawy o wolności wyznania”.

W różnych stanach Indii dochodzi do fałszywego oskarżania misjonarzy i pastorów o dokonywanie „przymusowych nawróceń religijnych”. Jak dotąd jednak żaden chrześcijanin nie został skazany za „zmuszanie do nawrócenia”.

Według spisów powszechnych przeprowadzonych w Indiach w ostatnich latach, pomimo zagrożeń, populacja chrześcijańska pozostawała w dużej mierze na tym samym poziomie. Z ostatniego oficjalnego spisu powszechnego z 2011 r. wynika, że 79,8% z 1,38 miliarda mieszkańców Indii to hinduiści, 14,2% to muzułmanie, a 2,3% to chrześcijanie.

Źródło: Aleteia/ Valeurs