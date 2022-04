Prawicowy publicysta ostro zareagował na wpis prezydenckiego ministra, który napisał, że reelekcja Emmanuela Macrona daje nadzieję na kontynuowanie dialogu z Andrzejem Dudą”.

– Reelekcja Emmanuela Macrona daje nadzieję na kontynuowanie dialogu z Andrzejem Dudą. Obaj przywódcy odbyli ostatnio wiele rozmów, doprowadzili też do ożywienia Trójkąta Weimarskiego. Polsce zależy na relacjach z Francją, a przede wszystkim na solidarnym wsparciu dla Ukrainy – napisał w swoich mediach społecznościowych Jakub Kumoch – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP i szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Ten wpis nie spodobał się znanemu prawicowemu publicyście – Rafałowi Ziemkiewiczowi. Odpisał Kumochowi w ostrych słowach.

– Pan kpi? Po tym, jak ten żabi f…k i podnóżek Putina przejechał się po polskim premierze jak po burej suce ciągle na coś liczymy? – zapytał Kumocha.

Gdy, któryś z komentujących skomentował to pisząc, że „polityka to interesy a nie emocje, sam Pan od lat to powtarza”, to Ziemkiewicz dodał:

– To oczywiście prawda. Europejscy federaści używając Polski jako chłopca do bicia kierują się zimno skalkulowanych interesami. A nasi udając że tego nie zauważają – bezmyślną miłością do „Europy”. Właśnie w tym problem.