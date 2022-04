Janusz Korwin-Mikke, prezes partii KORWiN i lider Konfederacji, skomentował w swoich mediach społecznościowych teorię o istnieniu Wielkiej Lechii.

Według turbolechitów, czyli fanów teorii spiskowej, według której przed Polakami ukrywa się ich prawdziwe aryjskie pochodzenie, Polska przed chrztem tworzyła imperium określane mianem „Wielkiej Lechii” lub „Imperium Lechitów”, mające obejmować większość Europy i walczące z ekspansją Rzymu.

Granice Imperium Lechitów miały sięgać od Renu lub Loary na zachodzie po Ural na wschodzie i od Bałtyku na północy po Adriatyk i Morze Czarne na południu. Przodkowie Polaków mieli być czczeni jako bóstwa lub „rasa panów”.

Według turbolechitów nawet w arabskim słowie „Allah”, które oznacza „Bóg”, człon „lah” ma pochodzić właśnie od ludu Lachów czyli Lechitów.

Ta prawda miałaby być ukrywana przed Polakami przez spisek zawiązany przez Watykan i Żydów. Teoria ta jest coraz popularniejsza wśród części internautów.

Teorię tę skomentował na Twitterze Janusz Korwin-Mikke – prezes partii KORWiN i lider Konfederacji.



– Jestem „wściekłym konwencjonalistą”. Czyli? Weźmy przykład: „Czy istniała Wielka Lechia?”. Konwencjonalista wzrusza ramionami: przed Mieszkiem przecież COŚ tu było (w/g Abrahama ibn Jakuba). Jeśli to coś nazwiemy „Wielką Lechią”, to Lechia istniała. Jeśli nie – to nie istniała – napisał polityk.