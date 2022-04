Polsat News informuje nieoficjalnie, że Rosja wstrzymała dostawy gazu do Polski. Są już pierwsze reakcje przedstawicieli pisowskiego rządu w Warszawie.

Jako pierwszy o wstrzymaniu dostaw gazu do Polski poinformował One. Serwis podał, że we wtorek w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zebrał się sztab kryzysowy.

Minister klimatu w pisowskim rządzie, Anna Moskwa, zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym uspokaja, że Polska posiada rezerwy gazu.

– Polska posiada niezbędne rezerwy gazu oraz źródła dostaw, które chronią nasze bezpieczeństwo – od lat skutecznie uniezależnialiśmy się od Rosji. Nasze magazyny są napełnione w 76 proc. Nie zabraknie gazu w polskich domach – napisała na Twitterze warszawska polityk.

Głos w sprawie zabrał także rzecznik warszawskiego rządu – Piotr Müller.

– Za kilka miesięcy zostanie też oddany do użytku gazociąg Baltic Pipe. Decyzja o jego budowie została podjęta przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i konsekwentnie realizowana w ostatnich latach. To kolejny element bezpieczeństwa energetycznego Polski – napisał przedstawiciel warszawskiej władzy.