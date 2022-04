Wszyscy dotychczasowi odbiorcy gazu w Polsce otrzymają ten surowiec na poziomie, na jakim otrzymywali go do tej chwili – zapewnił we wtorek pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Wcześniej Gazprom zapowiedział wstrzymanie dostaw gazu do Polski od środy.

– Gaz-System realizuje strategie dywersyfikacji, czyli zróżnicowania kierunków i źródeł dostaw gazu do Polski i wariant zakładający odcięcie dostaw rosyjskich był przygotowywany i jest w tej chwili już realizowany. Jest to wariant, w którym wszyscy odbiorcy gazu w Polsce, dotychczasowi, otrzymają ten surowiec na tym poziomie, na jakim otrzymywali go do tej chwili – powiedział Naimski.

– Gaz-System dysponuje w tej chwili różnymi wejściami do polskiego systemu przesyłowego; to jest Gazoport w Świnoujściu, który został rozbudowany w ostatnim czasie do możliwości przekazywania do naszego kraju 6,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie, mamy wejścia z Niemiec, mamy możliwość fizycznego rewersu gazu w Gazociągu Jamalskim – dodał.

Wyjaśnił, że Gaz-System ma możliwość pozyskania gazu również interkonektorem czeskim, a pierwszego maja uruchomiony zostanie interkonektor, który połączy terminal w Kłajpedzie z Polską.

Naimski przypomniał też, że 1 października uruchomiony będzie Baltic Pipe.

Nic się nie stało?

Planowaliśmy, że z końcem grudnia tego roku odetniemy się od rosyjskich dostaw gazu, wraz z wyczerpaniem się długoterminowego kontraktu jamalskiego – powiedział we wtorek pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Rosjanie to przyspieszają – dodał.

Dodał, że Polska da sobie z tym radę. – Będziemy oddawali sukcesywnie, konieczne inwestycje w tym roku. Będziemy mogli powiedzieć, że strategia dywersyfikacji gazu dostaw do Polski została zrealizowana – podkreślił pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Źródło: PAP