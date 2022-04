Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu usunął z listy prelegentów XV Majówki Podatkowej dra Sławomira Mentzena. Jak zaznaczono w komunikacie, nie chodzi o merytoryczną wiedzę, którą ekspert w dziedzinie podatków mógłby przekazać studentom, lecz o jego poglądy polityczne. Najwyraźniej wiedzę studentom mogą przekazywać tylko osoby o „właściwych” poglądach.

Majówka Podatkowa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu to cykl spotkań z ekspertami organizowanymi przez cały maj przez Studenckie Koło Naukowe TAX.

Jednym z prelegentów miał być dr Sławomir Mentzen, a temat (niedoszłego) wykładu to „Doradztwo podatkowe. Teoria a praktyka”.

Uczelnia znienacka poinformowała jednak, że nie wyraża zgody na prelekcję wiceprezesa partii KORWiN. Powód? Niewłaściwe poglądy polityczne, które nie mają nic wspólnego z tematem wykładu.

„Abstrahując od wartości merytorycznej wykładu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu kieruje się w działaniu wartościami, które nie licują z poglądami prezentowanymi przez p. Mentzena” – napisał rzecznik uczelni.

Dalej wymieniono „misje, wartości i wizje”, które przyświecają uczelni. To podobno otwartość na drugiego człowieka czy rozsądność w działaniu.

„Głoszone przez p. Sławomira Mentzena poglądy stoją w sprzeczności z tymi wartościami, dlatego też zdecydowaliśmy się usunąć jego wystąpienie w ramach wydarzenia organizowanego przez studenckie koło naukowe naszego Uniwersytetu” – poinformowały władze uczelni.

Sprawę skomentował Grzegorz Gawin, do niedawna członek partii KORWiN.

„Nie chcą, to nie. Ich sprawa. Pokazuje to jednak, że uczelnie wyższe nie patrzą na aspekt merytoryczny oraz to co z takiego wykładu mogliby wynieść studenci, tylko chcą kreować się na recenzentów poglądów. To tylko pokazuje jak poprawność polityczna wyżera uczelnie w Polsce” – skomentował Gawin.