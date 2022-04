Joko Widodo, prezydent Indonezji i gospodarz szczytu G20, zaprosił na Bali także ukraińskiego przywódcę – Wołodymyra Zełenskiego. Ukraiński polityk poinformował o tym w środowe popołudnie na Twitterze.



– Rozmawiałem z prezydentem Widodo. Podziękowałem za wsparcie dla naszej suwerenności i integralności terytorialnej, w szczególności za jasne stanowisko w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Omówiliśmy kwestie bezpieczeństwa żywnościowego. Dziękuję za zaproszenie mnie na szczyt G20 – poinformował Zełenski w swoich mediach społecznościowych.

Had talks with President 🇮🇩 @jokowi. Thanked for the support of 🇺🇦 sovereignty and territorial integrity, in particular for a clear position in the UN. Food security issues were discussed. Appreciate inviting me to the @g20org summit

