– PiS tworzy swoją własną Polską Akademię Nauk, która powinna nazywać się wprost PiSowska Akademia Nauk, a nie żadna Akademia Kopernikańska. Kopernik to się w grobie przewraca, a dotychczas spokojnie kręcił się wokół słońca – napisał na Twitterze Artur Dziambor i zamieścił nagranie ze swojego wystąpienia w Sejmie.

– Ranking uczelni na świecie. Uniwersytet Warszawski – pozycja 321. to jest nasza najlepsza uczelnia, jaką mamy w Polsce. Uniwersytet Jagielloński – pozycja 326. na świecie, Politechnika Warszawska – pozycja 511. To są sukcesy naszej nauki, to jest to, czym ta izba powinna się zajmować, gdyby w ogóle chciała poważnie podejść do tematu. Niestety się nie zajmuje – mówił Artur Dziambor z mównicy sejmowej.

– Ten Kongres Kopernikański, o którym żeśmy już tutaj wspomnieli, będzie jak Igrzyska Europejskie, które organizujecie. Nikt nie wie, co to jest i po co to jest, ale tam przewalone będzie 140 milionów dla was i dla waszych, a tutaj 20 milionów jedynie, więc skromnie, ale to wiadomo, że na początek – mówił dalej lider Konfederacji na Kaszubach.

– Wiemy doskonale, że ta wasza Akademia Kopernikańska, to ma być konkurencja dla Polskiej Akademii Nauk i trzeba było pójść za ciosem i nazwać to tak, jak Polska Akademia Nauk, skrót PAN, Pisowska Akademia Nauk – stwierdził wolnościowiec z Pomorza.

– Szanowni państwo, Kopernik, to się w grobie przewraca, a dotychczas spokojnie kręcił się wokół słońca – zakończył Artur Dziambor.