W Nowym Jorku zaprezentowano „sztukę” pt. „Zagłada”. Opowiada ona o Polaku, który miał być współodpowiedzialny za mordy w obozie koncentracyjnym Buchenwald. „Mamy kolejny antypolski skandal” – komentuje sytuację red. Tomasz Sommer.

Fundacja Kościuszkowska w Nowym Jorku zorganizowana czytanie sztuki pt. „Zagłada”, w której to w niekorzystnym świetle przedstawiono Polaka.

„Zagłada” opowiada o 90-letnim Polaku. To fikcyjna postać. Jerzy Kozłowski mieszkaja w Maspeth – dzielnicy Queens w Nowym Jorku. Miał on wyemigrować do Stanów Zjednoczonych tuż po II wojnie światowej, w 1946 roku.

Starszy mężczyzna zostaje w pewnym momencie „zdemaskowany” przez czarnoskórą dziennikarkę.

Ta miała odkryć, że Polak był niegdyś Kapo w obozie koncentracyjnym Buchenwald. 90-latek, chcąc ukryć mroczną przeszłość, próbował zastrzelić afroamerykańską dziennikarkę.

Strzelając spudłował, ale został aresztowany za posiadanie nielegalnej broni. Przesiadując w areszcie został zmuszony przez prokuratora do „skonfrontowania” się ze swoją przeszłością. Jeden ze śledczych chce postawić Kozłowskiego przed międzynarodowym trybunałem jako zbrodniarza wojennego.

Dziennikarka, w zamian za brak oskarżenia o próbę zabójstwa, chce zadać Polakowi kilka pytań. Próbuje zrównać czarnoskóre ofiary niewolnictwa z ofiarami Holokaustu, co dziś jest dość często stosowane przez postępową amerykańską lewicę.

Jak się okazuje w trakcie przesłuchania, matka jednej ze śledczych była w KZ Buchenwald. To żydówka o imieniu Alina, która przez Kozłowskiego miała zostać umieszczona w burdelu. Kozłowski przekonuje, że dzięki temu pomógł jej przeżyć.

Cały opis można znaleźć tutaj.

Spektakl przeczytany przez Fundację Kościuszkowską skomentował Tomasz Sommer.

„No to mamy kolejny antypolski skandal. Oczywiście w Nowym Jorku w Fundacji Kościuszkowskiej. Odbyło się tam czytanie sztuki o tym, jak to murzyński dziennikarz zdemaskował polskiego kapo z Buchenwaldu. Polski kapo do niego strzelił z nielegalnej broni itd.” – napisał Sommer.