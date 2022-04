Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej powiedział, że nowa ustawa o SN autorstwa Andrzeja Dudy jest jeszcze gorsza od poprzedniej, ale Solidarna Polska jest gotowa na rozmowy o kompromisie.

– Teraz mamy też zastrzeżenia do kolejnego projektu prezydenta, który zmienia swój własny projekt ustawy, dziś obowiązującej, wskazując na liczne wady propozycji, które spowodują poważne problemy w praktyce wymiaru sprawiedliwości, ale podobnie jak i za pierwszym razem, jesteśmy gotowi do rozmów, do szukania rozwiązania, które pozwoli wszystkim stronom wyjść z tej nadzwyczajnej sytuacji, w kontekście też w jakim znajdujemy się wszyscy, konfliktu za naszą wschodnią granicą – powiedział minister sprawiedliwości w pisowskim rządzie.

– Uwzględniamy te nadzwyczajne racje i mamy wolę znalezienia porozumienia, ale ta gotowość znalezienia porozumienia ma też swoje granice. Te granice związane są z naszym przekonaniem o tym, że rozwiązanie, które proponuje prezydent, zmieniając swoją własną ustawę, która dziś obowiązuje, a która jest przedmiotem ataku ze strony UE, nie doprowadzą do całkowitego paraliżu sądownictwa – mówił dalej warszawski polityk.

– Jeżeli zostaniemy przekonani, że tak się nie stanie, to myślę, że droga do znalezienia porozumienia będzie blisko, ale na razie nie przedstawiono nam takich argumentów, które by nasze obawy i argumenty, racje jakie przedstawiamy, posługując się opiniami bardzo doświadczonych sędziów, różnych struktur polskiego sądownictwa, którzy jasno deklarują, że wejście w życie ustawy bez zmian, bez poprawek, w takim kształcie, spowoduje dramatyczny, drastyczny wzrost przewlekłości w polskim sądownictwie – stwierdził Zbigniew Ziobro.

– Jeżeli w drodze dialogu rzeczowego uda nam się spotkać i porozmawiać, nie w kategoriach politycznego sporu, ale troski o sądownictwo, to mimo że to jest dla nas bardzo trudne i uważamy tę kolejną ustawę prezydenta, który zmienia swoją własną ustawę o SN za gorszą jeszcze od tamtej, to mimo to w imię kompromisu, wobec zagrożenia za wschodnią granicą, jesteśmy gotowi szukać porozumienia i znaleźć wspólne stanowisko z największym ugrupowaniem w Sejmie, ale musi być to racjonalne rozwiązanie, które zagwarantuje, że nie będzie wykolejenia się pociągu, które się nazywa polskie sądownictwo. Bo w takim wypadku rozwiązania, które by do tego doprowadziły, do zablokowania funkcjonowania sądownictwa, paraliżu, a uważamy, że jest takie ryzyko, nie będziemy w stanie wziąć odpowiedzialności – mówił dalej minister sprawiedliwości w pisowskim rządzie.