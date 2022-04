Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu odbyło się m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Nie obyło się bez incydentu z udziałem posła Konfederacji Grzegorza Brauna i marszałek Sejmu. Tym razem jednak nie była to Elżbieta Witek.

Podczas wystąpienia poseł PiS Elżbieta Płonka zwróciła się w pewnym momencie do Grzegorza Brauna. – Chcę tylko jedną rzecz powiedzieć do pana posła Brauna, że to nie Covid spowodował, i lockdown, że dzieci popełniały samobójstwa – stwierdziła z mównicy sejmowej.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska upomniała ją jednak. – Jesteśmy w punkcie pytania – zaznaczyła.

Wywołany do tablicy poseł Grzegorz Braun usiłował coś wyjaśnić z sali, jednak reakcja wicemarszałek na jego słowa była niezwykle gwałtowna.

– Proszę nie wrzeszczeć panie pośle z ławy – grzmiała Gosiewska. Na tym jednak nie koniec.

– Czego pan poseł wrzeszczy jak zwykle? Leki nie skutkują? Nie skutkują leki? To wziąć proszę, zmienić, inne, albo lekarza – „oburzała się” dalej.