Ministerstwo zdrowia nie będzie komentować zawiadomienia Konfederacji do prokuratury na Adama Niedzielskiego twierdząc, że „nie zasługuje na komentarz” działalność osób, które podważały istnienie COVID-19. Artur Dziambor uważa, że rzecznik resortu za kłamstwa powinien odejść.

Konfederacja poinformowała, że składa zawiadomienie do prokuratury ws. możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra Niedzielskiego.

Jak wskazano, Polska – decyzją Niedzielskiego – zamówiła mnóstwo niepotrzebnych covidowych szczepionek narażając skarb państwa na wielomiliardowe straty.

Polska zamówiła w sumie 205 milionów dawek szczepionki, czyli średnio ponad pięć na każdego obywatela. Tymczasem dotychczas wykorzystano ich 54 mln. Program szczepień stanął, więc reszta jest po prostu zbędna.

– Gdy dotychczas dyskutowaliśmy o tym, gdzie znikają pieniądze, które wyrzuca PiS w błoto, to mówiliśmy o 70 milionach złotych na „wybory kopertowe”, które się nie odbyły, czy o dwóch zaledwie miliardach złotych, które wywalane są na propagandę w Telewizji Polskiej. Dzisiaj mamy do czynienia z dziesięcioma-dwunastoma miliardami złotych, które zostaną wpuszczone do zlewu, najprawdopodobniej, jeżeli do tego wszystkiego dojdzie – uzasadniał pozew Konfederacji przeciwko Niedzielskiemu Dziambor.

Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz, w krótkim komentarzu dla interia.pl, tak skomentował pozew Konfederacji:

– Nie komentujemy wystąpień osób, które przez ostatnie dwa lata podważały rozum, podważając istnienie COVID-u, a swoimi działaniami zniechęcały do szczepień, czym igrały z życiem ludzkim. Działalność tych osób nie zasługuje na żaden komentarz – czytamy w odpowiedzi rzecznika Niedzielskiego.

Na te retoryczne sztuczki zareagował Artur Dziambor.

„Proszę przekazać rzecznikowi ministerstwa zdrowia, że nie tylko nigdy nie podważałem istnienia C-19, ale w dodatku trafiłem z tą chorobą do szpitala, miesiącami leczyłem powikłania, a na koniec jeszcze się szczepiłem zgodnie z zaleceniami. Za jego kłamstwa powinien stracić stanowisko” – odpowiedział na Twitterze Dziambor.