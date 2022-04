„W Dniu Pamięci Holokaustu rozmyślamy nad okropnościami Holokaustu, podczas którego nazistowski reżim wymordował 6 milionów Żydów i miliony innych niewinnych osób. Tak samo jak czcimy pamięć ofiar i otaczamy miłością tych, którzy ocaleli, musimy zobowiązać się do tego, by obietnica +nigdy więcej+ pozostała żywa” – napisał Biden na Twitterze.

This Holocaust Remembrance Day, we reflect on the horrors of the Holocaust when the Nazi regime systematically murdered 6 million Jews and millions of other innocents. As we honor the victims and embrace the survivors, we must commit to keeping alive the promise of “never again.”

