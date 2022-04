Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu poseł Konfederacji Artur Dziambor przedstawił wniosek formalny dotyczący „ministra pandemii” Adama Niedzielskiego. Oświadczył też, że jego ugrupowanie złożyło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa resortu zdrowia.

– Pani marszałek, wysoka izbo, wniosek formalny o przerwę i ściągnięcie tutaj ministra zdrowia do tłumaczenia się. Szanowni państwo, w styczniu 2021 roku premier Morawiecki zakupił 85 mln dawek szczepionki przeciwko Covid-19. Wiadomo było już wtedy, że nie do końca zostaną wykorzystane i mimo to Ministerstwo zamówiło kolejne 120 mln dawek szczepionki, co daje nam ponad 5 szczepionek na każdego obywatela – przypomniał.

– Dzisiaj minister zdrowia próbuje zerwać te kontrakty, mówiąc że jest wojna na Ukrainie. Tymczasem mamy wyliczenia mówiące o tym, że będzie to wyrzucenie do kosza 10, może 12 miliardów złotych – mówił dalej Dziambor.

Poseł oświadczył też, że jego ugrupowanie podjęło konkretne kroki w tej sprawie. – Konfederacja złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra Niedzielskiego. To powinno być rozliczone, to powinno się zakończyć oskarżeniem, osądzeniem i posadzeniem ministra Niedzielskiego. Kładę to na ręce premiera Jarosława Kaczyńskiego, przekaże komu trzeba – zakończył.

Wystąpienie Dziambora nie obyło się bez komentarza ze strony marszałek Sejmu Elżbiety Witek. – Panie pośle, ściągnąć to można kota z drzewa a nie ministra na posiedzenie Sejmu, więc proponuję, żeby pan jednak stosował trochę inną… – powiedziała, ku uciesze głównie ław rządowych.