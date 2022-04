Poseł Lewicy Tomasz Trela złożył wniosek o ujawnienie oświadczeń majątkowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na pismo zareagowała Krystyna Pawłowicz. Była poseł PiS w swoim stylu odniosła się do działań Treli na Twitterze.

Poseł Trela zwrócił się z wnioskiem do prezes TK Julii Przyłębskiej. Wnosi w nim o:

„Ujawnienie oświadczeń majątkowych Sędziów Trybunału Konstytucyjnego za 2021 rok, którzy ich nie opublikowali. Są to następujące osoby:

– Pani Krystyna Pawłowicz,

– Pan Justyn Piskorski,

– Pan Bartłomiej Sochański,

– Pan Michał Warciński,

– Pan Jarosław Wyrembak”.

Trela domaga się zamieszczenia oświadczeń majątkowych powyższych osób w Biuletynie Informacji Publicznej.

„Zgodnie z art. 10 cytowanej ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub portalu danych, jest udostępniana na wniosek. Z kolei według art. 14 ust. 1 ustawy o statucie sędziów Trybunału Konstytucyjnego Sędzia Trybunału jest obowiązany do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie to dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową” – czytamy w napisanym przez posła uzasadnieniu wniosku.

„Mając na uwadze powyższy stan prawny, wniosek o ujawnienie oświadczeń majątkowych wszystkich Sędziów Trybunału Konstytucyjnego za rok 2020 oraz umieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej jest zasadny” – stwierdził Trela.

Do pisma w swoim stylu odniosła się jedna z osób, które sprawa dotyczy – Krystyna Pawłowicz. Na Twitterze zamieściła komentarz w swoim stylu.

„Lewacki pos.T.TRELA @poselTTrela chce ujawnienia mego stanu majątkowego…” – napisała.

„Ty chamie ! Łobuzie ! Dziadu kalwaryjski ! Udowodnij najpierw,że brałam łapówki ! V ruska kolumno ! Łachu jeden ! Albo na kolana,pod stół i odszczekać !” – postawiła „ultimatum”.

„Was ucieszy tylko seria w nasze plecy…” – skwitowała gorzko Pawłowicz.