Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że postulaty zgłoszone przez Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego dotyczące procedur bezpieczeństwa zostały zaakceptowane i uzgodniono ich wdrożenie. W czwartek mają się odbyć kolejne, być może kluczowe rozmowy.

„Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, dążąc do doskonalenia procedur bezpieczeństwa, zaakceptowała i uzgodniła wdrożenie wszystkich dotyczących ich postulatów, zgłoszonych przez Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Od dwóch tygodni są one stopniowo wdrażane, a równolegle obecny Zarząd PAŻP analizuje możliwość wprowadzania dalszych, pozytywnych zmian w tym zakresie” – napisano w komunikacie PAŻP.

Zaznaczono ponadto, że „zgodnie z obowiązującą w lotnictwie zasadą stałego dążenia do doskonalenia procedur bezpieczeństwa i praktyk operacyjnych, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wdraża 24 postulaty sformułowane przez Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego”.

„W ostatnich tygodniach funkcjonujemy w sytuacji szczególnej, ale niezależnie od tego wszystkim nam w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zależy przede wszystkim na bezpieczeństwie w ruchu lotniczym. Dlatego, gdy tylko pojawiły się konkretne postulaty działań, mogących udoskonalić naszą działalność w zakresie bezpieczeństwa, zaakceptowaliśmy je i wprowadziliśmy do realizacji” – powiedziała, cytowana w informacji, prezes PAŻP Anita Oleksiak.

Wśród postulatów, które po kilku tygodniach PAŻP postanowiła spełnić, są m.in. ograniczenie jednoosobowych obsad, weryfikacja tzw. pojemności sektorowych, określających, ile samolotów jednocześnie mają do prowadzenia kontrolerzy w jednej chwili czy przywrócenie pełnej obsady Senior Kontrolerów także w nocy.

Strajk kontrolerów. W czwartek decydujące rozmowy?

W czwartek mają być kontynuowane rozmowy kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZ KRL).

Wielu liczy na to, iż będą to ostatnie rozmowy i strajk zostanie zakończony. Kością niezgody od kilku tygodni są właśnie procedury bezpieczeństwa, regulamin pracy, a także wysokość wynagrodzenia.

Jeżeli obie strony dojdą do porozumienia, to jest szansa, że planowane ograniczenia w działaniu lotnisk od 1 maja ostatecznie nie wejdą w życie.

Większość kontrolerów zagroziła bowiem, że w razie fiasku rozmów odejdzie z pracy. Wyszkolenie nowego trwa około dwóch lat, więc rząd PiS-u opublikował rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu lotniczym.

W praktyce oznaczałoby to ograniczenie dziennych lotów na warszawskich lotniskach (Chopin, Modlin) z 500 do 180 dziennie, czyli redukcję o dwie trzecie.

Gdyby do tego doszło, przygotowano specjalną listę tras lotniczych i przewoźników, którzy będą wykonywać połączenia lotnicze po 1 maja z Chopina i Modlinie. Na liście znalazły się 32 trasy oraz 11 przewoźników. Wśród nich są: PLL LOT, który poleci do Londynu Heathrow, Nowego Jorku, Chicago, Brukseli, Toronto, Incheon, Rzeszowa, Tel Awiwu, Oslo, Kopenhagi, Budapesztu, Wilna, Pragi, Bukaresztu, Duesseldorfu, Barcelony, Berlina, Tbilisi, Szczecina-Goleniów; Wizz Air – będzie zaś obsługiwał trasy do Londynu – Luton, Rzymu; Ryanair poleci natomiast do Londynu – Stansted, Dublina; Lufthansa, która ma latać do Frankfurtu, Monachium; Air France – do Paryża; Turkish Airlines natomiast do Stambułu, a KLM do Amsterdam. Ponadto Emirates do Dubaju; Austrian Airlines do Wiednia, Swiss do Zurichu oraz TAP Air Portugal do Lizbony.