P. Natalia Gavrilița, premier Mołdawii, oświadczyła, że Kiszyniów nie jest w stanie udzielić Kijowowi militarnego wsparcia.

Wg ukraińskich mediów, Ukraina prosiła Mołdawię o myśliwce MiG-29.

Mołdawia wspiera Ukrainę i jej obywateli, przyjmuje uchodźców, udziela pomocy humanitarnej, przyłączyła się też do międzynarodowych sankcji na sektor bankowy i finansowy.

W Mołdawii przebywa ponad 90 tys. uchodźców z Ukrainy. Co do pomocy wojskowej, to kraje znacznie lepiej wyposażone w sprzęt wojskowy i rozwinięte mają potencjał gospodarczy, by takiej pomocy udzielić.

Tekst ukazał się w segmencie Postęp w Świecie w numerze 17-18 (2022) „Najwyższego Czasu!”, który można nabyć TUTAJ.