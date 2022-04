Nowa minister finansów Magdalena Rzeczkowska zapowiada, że jeszcze w maju pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej otrzymają podwyżki.

Poszukiwanie następcy Tadeusza Kościńskiego trwały ponad dwa miesiące. Poprzedni minister odszedł ze stanowiska 6 lutego 2022 roku z powodu wielkiej kompromitacji w związku z wprowadzeniem tzw. Polskiego Ładu.

Na liście potencjalnych następców pojawiało się wiele nazwisk, ale nie wszyscy chcieli świecić oczami za jedną z najgorszych reform ostatnich lat.

Ostatecznie nową minister została Rzeczkowska. Jej zaprzysiężenie nastąpiło 26 kwietnia.

Podwyżki dla urzędników

W rozmowie z PAP Rzeczkowska zapowiada jak będzie wyglądać jej kadencja. Już na początku zapewnia, że będzie „kontynuowała drogę poprzednika ministra Tadeusza Kościńskiego”. Nawet jeśli to pustosłowie, to nie wróży zbyt dobrze.

Zapewnia, że będzie stawiać na dialog z przedsiębiorcami, poszczególnymi branżami, z biznesem, z klientami Ministerstwa Finansów.

Rzeczkowska podkreśliła, że jej celem będzie zapewnienie jak największej stabilności, bezpieczeństwa i pewności wszystkim – zarówno obywatelom, jak i pracownikom resortu.

„Obecnie nikomu nie są potrzebne rewolucje, potrzeba poczucia bezpieczeństwa i przewidywalności. Będę starała się je budować” – powiedziała szefowa MF.

Minister zapowiedziała, że w maju pracownicy KAS i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej otrzymają podwyżki.

„Chodzi o wzrost funduszu wynagrodzeń o 4,4 proc., co zostało zapisane w budżecie na 2022 r., a także o realizację uchwały modernizacyjnej, co da dodatkowe 3 proc. dla pracowników oraz 2,7 proc. dla funkcjonariuszy. Ze związkami zawodowymi porozumiałam się jako szef KAS. Na poziomie centralnym wypracowaliśmy ramowe zasady podwyżek, które następnie zostały przekazane do dyrektorów jednostek terenowych KAS celem ustalenia zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników i funkcjonariuszy. Porozumienia w tym zakresie zostały zawarte we wszystkich jednostkach terenowych KAS, bo to one są pracodawcami” – poinformowała szefowa MF.

Jej zdaniem podwyżki wychodzą naprzeciw postulatom związków zawodowych, które chciały, aby ze względu na sytuację inflacyjną podnieść uposażenia w miarę równo. Zapowiedziała, że podwyżki zostaną wypłacone w maju, „bo mamy pracowników cywilnych i funkcjonariuszy, a w przypadku tych ostatnich konieczna jest zmiana rozporządzenia”.

„To rozporządzenie właśnie kończymy, 2 maja upływa termin jego konsultacji m.in. ze związkami zawodowymi” – wskazała Rzeczkowska.