Gdańscy radni przyjęli uchwałę, zgodnie z którą skwerowi u zbiegu ulic Partyzantów i Matki Polki nadana została nazwa Skwer Bohaterskiego Mariupola. Była to propozycja mera tego miasta Wadym Bojczenko.

Z wnioskiem o nadanie nazwy Skwer Bohaterskiego Mariupola wystąpili Radni Miasta Gdańska. Uchwała w trakcie czwartkowej sesji została przyjęta jednogłośnie – poinformowało w komunikacie biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Skwer znajduje się w Gdańsku Wrzeszczu, u zbiegu ulic Partyzantów i Matki Polki, niedaleko Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej.

Cytowany w komunikacie Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku Oleksandr Plodystyi, po przegłosowaniu uchwały powiedział, że jest wdzięczny za podjęcie takiej decyzji. „To jest naprawdę bardzo ważna decyzja dla Ukraińców i Ukrainy. Mariupol stał się jednym z symbolicznych punktów rosyjskiego barbarzyństwa. Bo to, co dzieje się w Mariupolu to już nie jest wojna. To zniszczenie miasta i wszystkich jego mieszkańców – od tych najmłodszych do najstarszych” – stwierdził.

Dodał również, że Mariupol – wbrew wszystkim deklaracjom przywódcy rosyjskiego – nadal się broni. „To miasto i walka w tym mieście jest symbolem. Symbolem sprzeciwu narodu ukraińskiego przeciw agresji Rosji. Ta walka będzie trwać do końca, do zwycięstwa” – zapewniał cytowany w komunikacie.

W uzasadnieniu uchwały radni napisali, że Mariupol był miastem podobnym do Gdańska – otwartym, leżącym nad brzegiem morza, z podobną liczba mieszkańców. „Był… bo praktycznie został zrównany z ziemią w trakcie ataku wojsk rosyjskich na Ukrainę, który rozpoczął się 24 lutego 2022 roku. Symbolem okrucieństwa najeźdźcy stał się zbombardowany Teatr Dramatyczny, w którego podziemiach chroniły się tysiące cywilów, głównie kobiet i dzieci, a obiekt został oznaczony widocznym z powietrza słowem ???? (dzieci). Choć dziś Mariupol wygląda jak Gdańsk po zakończeniu II wojny światowej czy Warszawa po Powstaniu Warszawskim, choć brakuje wody, żywności i leków, oblężone miasto wciąż się broni. Nie opuścili go ani wszyscy mieszkańcy, ani bohaterscy obrońcy” – pisali radni.

Porównali Mariupol do Westerplatte. „Miasto już stało się legendą, symbolem wiernego oporu wobec zbrodniczej agresji. Jesteśmy pełni podziwu dla męstwa obrońców Mariupola, którzy bronią swojego miasta, ojczyzny i wszystkich drogich nam wartości europejskich. Wierzymy w ich sukces”. Na końcu uzasadnienia radni napisali, że „Wszyscy jesteśmy z Mariupola”.

Nazwę Skwer Bohaterskiego Mariupola zaproponował podczas poprzedniej sesji Rady Miasta mer Mariupola Wadym Bojczenko, który połączył się z radnymi przez łącze internetowe. Pod koniec obrad sesji poinformowano, że w tej sprawie stworzono projekt wszystkich trzech klubów radnych i zostanie on przedstawiony w trakcie sesji zaplanowanej na 28 kwietnia.

NCzas/PAP