Żadne wydarzenie w historii, jakkolwiek okrutne, nie jest porównywalne z eksterminacją europejskich Żydów przez nazistów i ich kolaborantów – mówił podczas obchodów Dnia Pamięci Holokaustu premier Izraela Naftali Bennett.

W Izraelu od środy do czwartku obchodzony jest Jom ha-Szoa – Dzień Pamięci Holokaustu.

W środę wieczorem w zajmującym się pamięcią o Holokauście Instytucie Jad Waszem w Jerozolimie odbyły się główne uroczystości. Zapalono sześć pochodni symbolizujących sześć milionów ofiar Zagłady.

– W historii ludzkości Holokaust był wydarzeniem bez precedensu (…) na świecie pojawia się coraz więcej narracji porównujących inne trudne wydarzenia z historii do Holokaustu. Ale nie. Nawet najtrudniejsze toczone dzisiaj wojny nie są Holokaustem i nie są porównywalne z Holokaustem – mówił Bennett podczas ceremonii.

– Historia jest pełna okrutnych wojen, brutalnych morderstw i również ludobójstw. Ale zwykle przeprowadzano je, by osiągnąć konkretny cel – militarny, polityczny, ekonomiczny, religijny. Przypadek eksterminacji Żydów jest inny, wynikał z bezwzględnej ideologii, nie pobudek uznawanych za „utylitarne″ – podkreślił izraelski premier.

– Nigdy, w żadnym miejscu i czasie, jeden naród nie działał w sposób tak zaplanowany, systematyczny, z taką obojętnością, by zniszczyć drugi (…) naziści dążyli do tego, by dosięgnąć wszystkich Żydów i doprowadzić do eksterminacji każdego z nich – kontynuował.

W Izraelu nadal żyje 165 tys. osób, które ocalały z Zagłady; chociaż są powszechnie szanowani, jedna trzecia z nich żyje poniżej granicy ubóstwa – zauważa agencja AP.

W czwartek rano w całym Izraelu zawyły syreny, ludzie przystanęli na ulicach, samochody się zatrzymały, a kierowcy wysiedli, by na stojąco oddać cześć ofiarom Holokaustu.

Podczas Jom ha-Szoa, które jest świętem państwowym, zamknięte są restauracje i miejsca rozrywki, a w izraelskich mediach emituje się audycje poświęcone Zagładzie.

Holokaust, nazywany również Zagładą Żydów, Shoah lub Szoa to ludobójstwo europejskich Żydów dokonane w czasie II wojny światowej przez hitlerowskie Niemcy. Liczba ofiar jest szacowana na prawie 6 milionów, jedną trzecią tej liczby stanowiły dzieci. Podczas Holokaustu zamordowano – według różnych źródeł – od 2,6 do 3,3 mln polskich Żydów.

Jom ha-Szoa (pełna nazwa święta to Dzień Pamięci Holokaustu i Heroizmu) obchodzony jest w Izraelu od końca lat 40. XX wieku. Jego data w kalendarzu gregoriańskim jest ruchoma, ale przypada zawsze wiosną i jest związana z rocznicą powstania w getcie warszawskim w 1943 r.

W wielu innych krajach świata obchodzony jest ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, który przypada 27 stycznia, w rocznicę wyzwolenia w 1945 r. niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

