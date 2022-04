Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę pojawia się coraz więcej spekulacji na temat stanu zdrowia Putina. Ostatnio Kreml wypuścił 12-minutowe nagranie, na którym widać, jak prezydent Federacji Rosyjskiej rozmawia z ministrem obrony tego kraju Siergiejem Szojgu. Spotkanie dotyczyło wstrzymania szturmu na fabrykę Azowstal w Mariupolu. Uwagę komentatorów przyciąga jednak Władimir Putin, który kurczowo trzyma się stołu. Co więcej, co jakiś czas drga jego kciuk.

Media na całym świecie szeroko komentują to nagranie. Pojawiły się nawet spekulacje, że Putin może cierpieć na chorobę Parkinsona. Wodą na młyn takich domysłów jest fakt, że Kreml nie ujawnia informacji na temat stanu zdrowia Putina.

Putin is hailing Russia's "liberation" of Mariupol after his forces completely destroyed during a two-month siege.

He told defense minister Sergei Shoigu to block off the Azovstal metallurgical plant, where the last Ukrainian troops are holed up, "so that a fly can't get in." pic.twitter.com/g2lNd44qXF

— max seddon (@maxseddon) April 21, 2022