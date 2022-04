Moskwa nasila ataki wokół Charkowa – alarmuje francuska prasa i dodaje, że Emmanuel Macron zdecydował się w związku z tym zatelefonować 30 kwietnia do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Pałac Elizejski podał, że w swoich „wezwaniach Prezydent Republiki złożył zobowiązanie do kontynuowania i wzmacniania wsparcia Francji dla Ukrainy”. Ma to być pomoc humanitarna, ale i wojskowa w postaci „broni obronnej”.

Francja rozszerzyła także misję francuskich ekspertów badających „możliwe rosyjskie zbrodnie wojenne na Ukrainie”.

Sama rozmowa trwała godzinę. Prezydent poinformował niedawno, że Francja już dostarcza na Ukrainę działa „CAESAR” i pociski przeciwpancerne „Milan” (dość przestarzała broń przeciwpancerna).

CAESAR to francuska samobieżna haubicoarmata kalibru 155 mm na podwoziu samochodu ciężarowego. Pojazdy brały udział w działaniach bojowych podczas wojny w Afganistanie i operacji „Serval” w Mali.

#BREAKING Macron says France to 'intensify' military, humanitarian aid to Ukraine pic.twitter.com/4jr1oL9wqo

— Breaking News (@TrendingsForYou) April 30, 2022