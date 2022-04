Sławomir Mentzen kpi na całego z Mateusza Morawieckiego. Postawił premierowi pomnik w podzięce za rozwój jego kancelarii podatkowej, którego nie byłoby, gdyby nie liczne i zawiłe zmiany wprowadzane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Wraz z końcem kwietnia symbolicznie zamyka się poprzedni rok podatkowy. Mentzen wykorzystał tę okazję, by podsumować pracę, jaką on i pracownicy mieli do wykonania w ostatnich miesiącach.

Ekspert podatkowy pokrótce przedstawił zmiany, z jakimi musiały zmierzyć się firmy. To podwójne opodatkowanie spółek komandytowych, zmiany ustawy o ryczałcie, pojawienie się tzw. CIT-u estońskiego (który z prawdziwym CIT-em estońskim nie miał wiele wspólnego). I wisienka na torcie – tzw. Polski Ład. W związku z tym tysiące firm szukało u Mentzena pomocy.

– W pierwszej połowie 2021 roku pracy mieliśmy multum. Gdy tylko kurz opadł po tych wielkich zmianach, od razu pojawiły się zapowiedzi jeszcze większych zmian – mówił Mentzen, zapowiadając tzw. Polski Ład.

– Socjalistyczny plan o kosmicznej sile rażenia zdolnej zniszczyć całą gospodarkę. Gdy ujawniono projekt Polskiego Ładu, przedsiębiorcy z całej Polski zaczęli szukać pomocy, żeby dowiedzieć się, jak mają sobie z tym radzić – wspominał Mentzen.

Przypomniał, że tzw. Polski Ład uchwalono w listopadzie, w grudniu znowelizowano go trzykrotnie, w styczniu wyszło nielegalne rozporządzenie zmieniające tzw. Polski Ład, w lutym wyszła nowa wersja tegoż ładu, a teraz mamy zapowiedź jeszcze nowszej wersji.

– Prowadzenie w Polsce działalności gospodarczej z każdym rokiem jest coraz trudniejsze. Te zmiany nie dzieją się jednak same. Ktoś je inicjuje, ktoś je wymyśla, ktoś przeprowadza, ktoś zatwierdza, a następnie ktoś egzekwuje wykonuje – mówił dalej Mentzen.

I wskazał, że rozwój Kancelarii Mentzen nie byłby możliwy, gdyby nie osoba Mateusza Morawieckiego, który nad wszystkimi zmianami trzyma pieczę. Nazwał go „dobrodziejem” i symbolicznie odsłonił pomnik z jego wizerunkiem.

– Niestety, nie wszyscy będą wspominać tak dobrze premiera, jak my. Inne firmy bankrutują, mierzą się z coraz wyższą inflacją, coraz bardziej skomplikowanymi przepisami. Ich rentowność spada, a czasem upadają – mówił Mentzen.

Dołożył do pomnika miskę, w którą nasypał ryż. Tak oto w Kancelarii Mentzen stanie pomnik Morawieckiego z miską ryżu, o której dzisiejszy premier, a niegdyś doradca Donalda Tuska, mówił na nagraniach „u Sowy”.

Odsłonięcie pomnika Morawieckiego relacjonowano także w mediach społecznościowych.

„Przed Państwem twórca sukcesu Kancelarii Mentzen, człowiek który swoją ciężką i niestrudzoną pracą sprawił, że do naszej firmy ustawiały się kolejki klientów z całej Polski. Dzięki niemu musieliśmy w niewiele ponad dwa lata powiększyć zespół z 10 do prawie 200 osób. Bardzo dziękujemy za tak wielki wkład w rozwój firmy” – napisano na profilu Kancelarii Mentzen.

„Największą satysfakcję daje mi to, że jako jedyny przedsiębiorca w Polsce mogłem wrzucić premiera w koszty i odliczyć od niego VAT” – odpisał Sławomir Mentzen.