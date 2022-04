Minister zdrowia Adam Niedzielski z dumą ogłosił, że w aplikacji mojeIKP są dostępne nowe funkcje. To – uwaga, uwaga – kalendarz i krokomierz. Rafał Ziemkiewicz pyta, kto i za ile wprowadził te niezwykle „ważne” funkcje.

„Już jest! Nowa wersja aplikacji mojeIKP. Znajdziesz w niej nowy wygląd strony głównej, krokomierz oraz możliwość ustawienia przypomnień o wzięciu leków” – chwali się Centrum e-Zdrowia.

„Teraz w aplikacji mojeIKP możesz uruchomić funkcję, która przypomni Ci o regularnym braniu leków. Zmieniła się strona główna, znajdziesz na niej łatwo ważne numery. Masz też dostępny krokomierz” – głosi z kolei komunikat ministerstwa zdrowia.

Przedstawiono też na kilku screenach instrukcję, jak ustawić w aplikacji przypomnienie o braniu leków.

Minister Niedzielski uznał, że krokomierz i kalendarz w ministerialnej aplikacji to coś, czym warto się pochwalić.

W aplikacji #mojeIKP pojawiły się nowe funkcjonalności:

– przypomnienie o konieczności wzięcia leku 💊

– krokomierz 🚶🏻‍♂️ https://t.co/QhTOyKyIRv — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) April 30, 2022

Wpis ten skomentował publicysta Rafał Ziemkiewicz. Zastanawia się, kto i za ile wprowadził te niezwykle „ważne” funkcje.

„Budzik i krokomierz! O ja cię parasol! „Przepraszam że tak prosto z mostu”, ale czyj szwagier zrobił tę aplikację i za ile?” – skomentował Ziemkiewicz.

Internauci różnorako podchodzą do najnowszych cyfrowych rozwiązań resortu Niedzielskiego. Jedni wskazują, że opcja o konieczności wzięcia leków, szczególnie dla osób starszych, to pożyteczna rzecz. Inni, że starsi, którzy nie pamiętają o wzięciu leków w zdecydowanej większości przypadków i tak nie korzystają z żadnych aplikacji, a ponadto w służbie zdrowia jest o wiele więcej „palących” problemów i jeśli Niedzielski ma potrzebę chwalenia, to mógłby to robić po usprawnieniu czegoś na tym właśnie polu, a nie aplikacji.