W internecie opublikowano nagranie, na którym widać zawalony most i leżące w rzece wagony towarowe.

Jak podkreślają ukraińskie media, zniszczenie mostu oznacza przerwanie połączenia kolejowego z miastem Liman, które jest teraz ośrodkiem walk w Donbasie.

Nie jest jasne, co znajdowało się w wagonach, czy było to np. paliwo, czy inne ładunki.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał w piątek wieczorem, że Rosjanie, chcąc zapewnić dodatkowy przerzut w kierunku Iziumu, stawiają dodatkowe przeprawy mostowo-pontonowe przez Doniec.

Rajhorodok leży na północny wschód od Słowiańska – miasta, które jest jednym z kierunków natarcia wojsk rosyjskich w trwającej ofensywie w Donbasie. Wojska rosyjskie próbują nacierać z Iziumu w kierunku Słowiańska, jednak uzyskują w Donbasie niewielkie zdobycze terytorialne.

🇺🇦soldiers blew up the Lyman-Rayhorodok railway bridge across the Siverskyy Donets river.

At the time of the explosion, Russian freight cars were on the bridge. Lyman is at the epicenter of the fighting in the Donbas,–Hromadske citing🇺🇦army command https://t.co/UbDYnTkvPQ pic.twitter.com/PD4Xp7F8gU

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) April 29, 2022