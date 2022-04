Komendant straży pożarnej w Andover Chad Russell mówił w sobotę, że na drodze tornada znalazło się ponad 900 domów. Według wstępnych szacunków uszkodzonych zostało od 50 do 100 budynków. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych.

„Domy zostały rozerwane na strzępy, budynek YMCA jest zniszczony, a samochody zmiażdżone. (…) Nagranie z drona nakręcone w sobotę rano pokazało domy, w których brakowało dachów i ścian” – zauważył kanał pogodowy.

Cytowana przez lokalną gazetę „Wichita Eagle” Mandy Fouse mieszkająca w pobliżu YMCA, ulokowała dwójkę dzieci w piwnicy. – Zgasły światła i wtedy zaczęło się robić tak, jakby nad domem zawisła próżnia. Okna zaczęły się tłuc i słyszeliśmy, jak coś uderza w dom – opisywała kobieta.

Policja poinformowała, że wiele głównych skrzyżowań zostało zablokowanych z powodu gruzu i zerwanych linii energetycznych. W sobotę rano droga 54 wiodąca przez Andover była wciąż zamknięta.

Jak podał kanał pogodowy, w wyniku burz, które przeszły po tornadzie, w Andover spadł grad wielkości piłki golfowej. Kilka innych tornad uderzyło w piątek w Nebraskę i Kansas.

TORNADO TOUCHDOWN: A tornado caused widespread damage in Andover, Kansas on Friday, leveling dozens of homes and severely damaging the local YMCA. pic.twitter.com/GHUTO5bhFu

Myriad of phone clips from the Andover, #Kansas tornado today starting around 8:15. Really hated seeing such a strong tornado go through a populated area. Clips are in chronological order. #Tornado #WXtwitter pic.twitter.com/N4y5a9tBp5

— Gage Shaw (@WXgage) April 30, 2022