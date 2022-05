Paryska demonstracja ruszyła w Paryżu w niedzielę po południu z Placu Republiki pod sztandarem „za pokój, wolności i przeciw regresji społecznej”. Manifestacja zorganizowana została przez związki zawodowe CGT-Unsa-FSU-Solidaires, do której dołączyły organizacje studenckie i licealistów Unef, VL, MNL i FIDL, z żądaniami wyższych płac, lepszych usług publicznych, ochrony socjalnej i „transformacji ekologicznej” kraju.

Od oficjalnej demonstracji odłączyło się kilkadziesiąt ubranych na czarno i zamaskowanych osób. Na ulicach przylegających do Bulwaru Woltera demonstranci próbowali wznieść barykadę. Policja użyła wobec nich gazu łzawiącego.

In #France the beginning of the #1erMai demonstration in Paris, and already the first tensions: police action with the use of tear gas.

#ACAB 🔥🏴✊🏿✊🏽✊ pic.twitter.com/UEQ4dwNZo3

— 𝒞𝓇𝒾𝓈𝓉𝒾𝒶𝓃ℴ ☭ 🇧🇷 🇵🇸 🇨🇳 🇷🇺 🅉🅅🅇🄾🄰 (@Cristiano2019_) May 1, 2022