„Dla nas wszystkich ta wizyta była niespodzianką” – napisał w komunikatorze Telegram gubernator obwodu lwowskiego Maksym Kozicki, zamieszczając filmy przedstawiające aktorkę bawiącą się z dziećmi i pozującą do zdjęć z wolontariuszami i personelem medycznym.

W szpitalu odwiedziła dzieci ranne trzy tygodnie temu w rosyjskim ataku na stację kolejową w Kramatorsku na wschodzie Ukrainy, w który według ukraińskich władz zginęło ponad 50 cywilów.

Angelina Jolie, która na Ukrainę przybyła z misją humanitarną jako specjalna wysłanniczka ONZ ds. uchodźców, rozmawiała z Ukraińcami, którzy musieli uciekać z obszarów ogarniętych walkami, i wolontariuszami, którzy na lwowskim dworcu kolejowym udzielają uchodźcom pomocy psychologicznej.

Amerykańską aktorkę – w swobodnym stroju i z plecakiem – widziano również w kawiarni we Lwowie. Portal Ukraińska Prawda podkreśla, że gwiazda od początku wojny wspierała Ukrainę i apelowała do świata o pomoc dla uchodźców.

Pod koniec marca Jolie odwiedziła ukraińskie dzieci w szpitalu pediatrycznym Bambino Gesu (Dzieciątka Jezus) w Rzymie.

Na Twitterze pojawiło się nagranie Angeliny Jolie udającej się do schronu przeciwlotniczego, po tym jak we Lwowie zawyły syreny alarmowe.

Angelina Jolie had to be rushed to a bomb shelter as air-raid sirens went off in Lviv. pic.twitter.com/dOnLcQsp6d

— Christo Grozev (@christogrozev) April 30, 2022