Były już wysoki funkcjonariusz francuskiego wywiadu – DGSI został osądzony za przestępstwa seksualne. Został skazany w Reims na 2 lata więzienia, z czego rok w zawieszeniu, a wyrok jest prawomocny.

Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) zajmuje się kontrwywiadem. Sprawa oficera tej służby zaczęła się od skargi 20-letniej obecnie dziewczyny (w momencie popełnienia czynu miała lat 17), która twierdziła, że przesłuchujący ją oficer dopuścił się na niej „czynności seksualnych” i gwałtu.

Podejrzanym był szef departamentu DGSI w Ardenach, który zajmował się zagrożeniami terrorystycznymi. Miał wykorzystać „sytuację bezbronności” swojej ofiary w kwietniu 2019 roku. Dziewczyna została zatrzymana i była przesłuchiwana przez DGSI w związku z jej zamiarem wyjazdu do objętej działaniami wojennymi Syrii.

57-letni agent przyznał się do „seksualnego dotykania”, ale twierdził, że było to „zawsze za jej zgodą” i zaprzeczył by doszło do gwałtu. Twierdził nawet, że „zakochał się w dziewczynie” i nigdy jej do niczego nie zmuszał.

Jednak podczas zatrzymania funkcjonariusza, policja znalazła w jego komputerze spore zasoby pornografii dziecięcej. I tu niespodzianka. O ile sąd uniewinnił go od gwałtu i napastowania seksualnego, to za pornografię otrzymał wyrok 2 lat więzienia. 30 kwietnia sąd apelacyjny w Reims ten wyrok utrzymał w mocy.

Przed sądem zdymisjonowany już funkcjonariusz kontrwywiadu przyznał się do regularnego przeglądania stron z pornografią dziecięcą i pobierania dużej liczby zdjęć nieletnich. Prokuratura żądała czterech lat więzienia.

Źródło: Le Figaro/ AFP