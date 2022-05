Prezydent Andrzej Duda przedłużył do końca tego roku zgodę na pobyt w Polsce żołnierzy i personelu cywilnego z Wielkiej Brytanii – poinformowało w niedzielę Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

„Prezydent AndrzejDuda przedłużył zgodę na pobyt wojsk Wielkiej Brytanii na terytorium Polski. Zgodnie z postanowieniem Prezydenta dodatkowy komponent wojsk brytyjskich będzie wspierał Siły Zbrojne RP do 31 grudnia br.” – czytamy w niedzielę na Twitterze Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Postanowienie opublikowano w Monitorze Polskim w piątek.

Pobyt żołnierzy innych państw wymaga – zgodnie z ustawą o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium RP – zgody prezydenta.

Postanowienie dotyczy komponentu do 155 żołnierzy i personelu cywilnego wraz z etatowym uzbrojeniem, wyposażeniem i środkami bojowymi oraz do 55 pojazdów, w celu wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacji wojskowej reagowania kryzysowego prowadzonej na terytorium Polski. Obowiązuje ono od 1 maja do 31 grudnia tego roku.

(PAP)