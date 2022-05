W rosyjskim obwodzie biełgorodzkim, sąsiadującym z Ukrainą trwa pożar na terenie obiektu podlegającego ministerstwu obrony Rosji – poinformował w niedzielę szef obwodu Wiaczesław Gładkow.

„Trwa ustalanie danych o ofiarach i zniszczeniach” – napisał Gładkow na komunikatorze Telegram.

Niezależny rosyjski portal Mediazona przekazał, że w mediach społecznościowych pojawiły się relacje o słupach dymu i eksplozjach. Według tych doniesień policja nie wpuszcza aut na most przez rzekę Doniec.

Rosyjski dziennikarz Rusłan Lewijew, założyciel grupy dziennikarskiej Conflict Intelligence Team (CIT) poinformował, że na lotnisku w Biełgorodzie stacjonowały w niedzielę samoloty ministerstwa obrony i gwardii narodowej Rosji.

Grupa CIT podała na Twitterze, że obecność samolotów jest związana z podróżą gen. Walerija Gierasimowa, szefa rosyjskiego sztabu generalnego, który wkrótce po przylocie odleciał znów do Moskwy:

Our sources tell us they were greeted by an unidentified Russian colonel general.

Reportedly one of the helicopters brought Russia's Chief of General Staff Valery Gerasimov, who quickly left on a plane to Moscow shortly after.

