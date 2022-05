1 maja obchodzone jest Święto Pracy. Z tej okazji polityk Konfederacji, Jacek Wilk, zamieścił wpis na Facebooku.

W Polsce Święto Pracy po raz pierwszy obchodzono 132 lata temu. Z kolei świętem państwowym jest ono od 1950 roku. Jest także dniem, w którym Kościół katolicki czci św. Józefa – patrona ludzi pracy.

Historia 1 maja

Obchody Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy są związane z rozwojem ruchu robotniczego w ostatnich dekadach XIX w. W 1886 r. policja stłumiła strajk robotników w Chicago.

Co ciekawe powodem protestu McCormick Harvester Co. nie było łamanie praw pracowników, lecz planowana modernizacja fabryki, która oznaczała zwolnienie dużej części załogi.

1 maja rozpoczęły się starcia z policją. 4 maja jeden z robotników rzucił w funkcjonariuszy bombą. Zginęło jedenastu robotników i siedmiu policjantów. Sąd skazał siedmiu przywódców zamieszek na kary śmierci (wyrok wykonano wobec czterech).

Trzy lata później kongres II Międzynarodówki uznał rocznicę rozpoczęcia tych krwawych zamieszek za Święto Funkcjonariuszy Pracy. Socjaliści określali skazanych jako męczenników bitwy o prawa robotnicze. Ogłoszony przy tej okazji hymn „Na dzień 1 maja” wykorzystywał melodię „Warszawianki” Wacława Święcickiego (później nazywanej „Warszawianką 1905”).

Jacek Wilk o 1 maja

Z okazji 1 maja wpis na Facebooku zamieścił polityk Konfederacji Jacek Wilk. Były poseł stwierdził, że „Konfederacja jest jedyną w Polsce PARTIĄ PRACY″.

„Z okazji 1 maja przypominam uprzejmie, że Konfederacja jest jedyną w Polsce PARTIĄ PRACY – to znaczy jedyną polską partią postulującą OCHRONĘ OWOCÓW PRACY – tak pracodawców (przedsiębiorców), jak i pracobiorców (pracowników)″ – napisał b. poseł.

Wilk podkreślił, że „wszystkie inne partie dążą tylko do zawłaszczania owoców Waszej pracy i dawania ich sobie – pod hasłami naprawiania świata″.

„Nas NIE OBCHODZI co zrobicie z zarobionymi przez siebie pieniędzmi; mamy gdzieś to, czy wydacie je na jedzenie, narkotyki, czy pomoc ubogim. Chcemy tylko, by obywatele zrzucali się w podatkach na to, co gwarantuje im wolność – policję, wojsko i sądy″ – dodał.

Na koniec b. poseł napisał: „…a resza ich owoców pracy jest TYLKO ICH i nikomu – zwłaszcza urzędnikom i politykom – nic do tego !!″.

Źródło: PAP/Facebook