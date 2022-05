„Brazylia jest domem dla Amazonii i innych ekosystemów o krytycznym znaczeniu dla zmian klimatu. To, co się tam dzieje ma znaczenie dla nas wszystkich, a głosowanie młodzieży jest kluczem do zmian na rzecz zdrowej planety” – napisał na Twitterze DiCaprio.

Na jego wpis z sarkazmem odpowiedział obecny prezydent Brazylii. „Dziękuję za wsparcie, Leo! To naprawdę ważne, aby każdy Brazylijczyk zagłosował w nadchodzących wyborach. Nasi obywatele zadecydują, czy chcą zachować suwerenność Amazonii, czy też chcą, aby rządzili nami oszuści, którzy służą zagranicznym interesom” – napisał Bolsonaro.

– Thanks for your support, Leo! It's really important to have every Brazilian voting in the coming elections. Our people will decide if they want to keep our sovereignty on the Amazon or to be ruled by crooks who serve foreign special interest. Good job in The Revenant! 👍 https://t.co/kg3b6rmPCw

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 29, 2022