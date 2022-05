W poniedziałek 2 maja na Stadionie Narodowym odbył się mecz finałowy Pucharu Polski, w którym zmierzyły się drużyny Raków Częstochowa i Lech Poznań. Ostatecznie drużyna z Częstochowy wygrała 3:1 i obroniła trofeum, jednak to nie aspekty sportowe wzbudziły największe emocje.

Dla fanów obu drużyn przygotowano po 9 tysięcy biletów – na miejsca znajdujące się za bramkami. Te przeznaczone dla najbardziej zagorzałych sympatyków „Kolejorza” pozostały puste.

Jak podawał portal sportowefakty.wp.pl „policja zastosowała się do opinii Państwowej Straży Pożarnej i decyzji władz Warszawy i nie wpuściła na PGE Narodowy kibiców Lecha, którzy chcieli wnieść oprawy przekraczające zalecane wymiary”.

Rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak zapytany przez PAP, dlaczego kibice Lecha Poznań nie weszli na stadion odpowiedział, że to nie policja odpowiada za to, kto może wejść na trybuny.

– Pojawiła się w przestrzeni medialnej informacja nieprawdziwa, że kibice nie mogą wejść na stadion, że policja ich nie wpuszcza. Podkreślam, policja nie odpowiada za to, kto może wejść, a kto nie wchodzi na stadion. Po drugie jest różnica między tymi, którzy nie mogą, a nie chcą. W końcu wielu kibiców na stadionie stosowało się do jasno określonych zasad – powiedział rzecznik KSP.

Do sprawy odniósł się na Twiterze prezes PZPN Cezary Kulesza. „Stanowisko Kom. Miejskiej PSP o zakazie wnoszenia większych flag uderza w piękno sportu, jest niezrozumiałe i powoduje więcej szkód niż pożytku. Zmieniono zasady obowiąz. od lat. Jeżeli w przyszłości PSP nie zmieni swojego stanowiska, finał PP nie będzie organizowany w Warszawie” – napisał.

Sytuację pod stadionem relacjonuje portal polskatimes.pl, który pisze, że „skrupulatne kontrole i realizowanie zalecenia prezydenta Rafała Trzaskowskiego zamieniło się w bojkot wejścia na mecz”.

Zamiast oglądania meczu na stadionie, były starcia fanów Lecha z policją. Część osób miała próbować szturmować ogrodzenie, z kolei policja użyła gazu. Zdaniem Komendy Stołecznej Policji doszło do ataku na policjantów.

– Niestety część osób, zamiast dopingować swoją drużynę, postanowiła zaatakować policjantów. Nasze działania były zdecydowane. Użyto środków przymusu bezpośredniego – powiedział PAP nadkom. Marczak.

Zaznaczył, że w trakcie zabezpieczeń wielokrotnie do grup agresywnych osób kierowano komunikaty o zachowaniu zgodnym z prawem. – Te jednak zostały zlekceważone – podkreślił.

Wskazał, że najpoważniejszy incydent miał miejsce przed zakończeniem pierwszej połowy finałowego meczu, kiedy to grupa pseudokibiców postanowiła wtargnąć na stadion od strony parkingów pomiędzy bramami nr 10 i 11.

– Zaatakowani policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego m.in. w postaci granatów hukowych, gazu oraz siły fizycznej. W czasie zabezpieczeń zatrzymano kilkanaście osób. Wśród nich są osoby zatrzymane do czynnej napaści na policjanta – podsumował.

Miało być piłkarskie święto a jest kompromitacja organizatorów. Finał bez oprawy to jak wesele bez wódki. Jaka piękna kompromitacja . #PucharPolski pic.twitter.com/O2q1kUQXG7

Jeden z kibiców Lecha wszedł już wcześniej na stadion. Dostał od ochrony gazem w twarz. Potrzebował pomocy medycznej. Kibice prosili o karetkę. Nie podjedzie. Kibic ma wyjść, dojść sam. Ochrona na początku nie chciała go wypuścić. Puścili. Do karetki zanieśli go na rękach kibice. pic.twitter.com/w6mak2PVEh

