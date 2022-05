Przypomnijmy, że prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier chciał przyjechać do Kijowa „wraz z delegacjami rządowymi z innych państw Unii Europejskiej” – informował Bild.

„Prezydent Ukrainy odmawia! Obecnie nie chce spotkać się ze Steinmeierem w Kijowie. Inni politycy UE mogą przyjechać” – informuje dalej medium.

Ukraiński dyplomata w Kijowie miał powiedzieć „Bildowi”: – Wszyscy znamy bliskie stosunki Steinmeiera z Rosją (…). W tej chwili nie jest mile widziany w Kijowie. Zobaczymy, czy to się zmieni.

Niemcy najwyraźniej wciąż czują się urażenie, bo według ustaleń portalu NEXTA niemiecki kanclerz Olaf Scholz przekazał, iż nie odwiedzi Kijowa. Powodem ma być właśnie fakt, że Ukraina podjęła w zeszłym miesiącu decyzję o nieprzyjmowaniu Franka-Waltera Steinmeiera.

#German chancellor Olaf Scholz says he does not visit #Kyiv, because of #Ukraine’s decision last month not to welcome German President Frank-Walter #Steinmeier. #Zelenskyy's advisor Serhiy #Leshchenko previously denied that Ukraine took such a decision. pic.twitter.com/qb1AbxbKqf

— NEXTA (@nexta_tv) May 3, 2022