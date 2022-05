Tomasz Sommer, redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!”, porównał postawę Polski i Litwy w kontekście zajęcia ziem, które wcześniej należały do innych państw.

Tomasz Sommer twierdzi, że gdy Polska wciąż kaja się za odebranie Śląska Cieszyńskiego Czechom, to taka Litwa w ogóle nie kwestionuje słuszności odebrania Polsce Wileńszczyzny.

– W Polsce trwa kajanie się za oderwanie polskiego Śląska Cieszyńskiego od Czech, które ukradły to terytorium w 1920 r. Tymczasem Litwa nigdy nawet nie nabrała wątpliwości, co do słuszności zajęcia Wilna i okolic w 1939 r. A przecież dołączyła do sowieckich i niemieckich zaborców – napisał w mediach społecznościowych wolnościowy publicysta.

Swój wpis Tomasz Sommer zamieścił jako komentarz do informacji, że estoński parlament rozważy dziś wniosek do rządu o wycofanie podpisu pod traktatami granicznymi z 2014 r. z Federacją Rosyjską.

Wniosek jednak ma małe szanse powodzenia. Nawet estońskie media mało się tym tematem zajmują.