IMGW prognozuje, że w sobotę w Polsce będzie zachmurzenie umiarkowane, na północny i południowym wschodzie okresami wzrastające do dużego i tam pojawią się przelotne opady deszczu, lokalnie burze.

W rejonach górskich Karpat w trakcie burz prognozowana suma opadów może wynieść od 10 mm do 15 mm. Temperatura maksymalna od 18 do 21 stopni Celsjusza, nad samym morzem chłodniej 13-15 st. C, na Podhalu około 16 stopni. Wiatr słaby, jedynie na Pomorzu umiarkowany i porywisty, z kierunków zachodnich, na południu zmienny. Podczas burz wiatr w porywach do 60 km/h.

W nocy na południu kraju oraz na Wybrzeżu zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane do dużego i miejscami przelotne opady deszczu. Nad ranem w rejonach podgórskich lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 6 do 10 stopni Celsjusza, chłodniej na Podhalu około 4 st. C. Wiatr słaby, na południowym wschodzie zmienny, na pozostałym obszarze kraju z przewagą kierunków zachodnich.

W niedzielę w Polsce zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami, głównie na południu i w centrum, przelotne opady deszczu. Po południu w południowej połowie kraju lokalne burze. Prognozowana suma opadów podczas burz może wynieść od 10 mm do 15 mm. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północy do 21 st. C na południu, nad samym morzem chłodniej od 10 do 13 st. C. Wiatr umiarkowany, z kierunków północnych. Podczas burz wiatr w porywach do około 60 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna 21 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 11 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 19 st. C Wiatr słaby, północno-zachodni.

