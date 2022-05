Raper Peja – legendarna postać z poznańskiej sceny hip hop – zaatakował polityka Prawa i Sprawiedliwości Marka Suskiego. Poszło o podwyżki stóp procentowych.

Rada Polityki Pieniężnej podniosła w czwartek wszystkie stopy procentowe o 0,75 pkt proc. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wzrosła z 4,5 proc. do 5,25 proc. – poinformował w komunikacie Narodowy Bank Polski.

Dla osób, które zaciągnęły kredyty, oznacza to kolejną już podwyżkę rat.

Pisaliśmy o tym szerzej: RPP podniosła stopy procentowe o 0,75 pkt. proc.

Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości skomentował to w bardzo niedelikatny sposób.

– No niestety, jak się zaciąga kredyty, no to się je spłaca. Państwo przygotowuje pewną pomoc dla kredytobiorców – stwierdził warszawski polityk.

Ten komentarz rozzłościł poznańskiego rapera Ryszarda „Peję” Andrzejewskiego. Muzyk w niewybrednych słowach odpowiedział Suskiemu:

– Ch*j ci na imię, tej Suski ch*j ci na imię – napisał raper na Instastories.